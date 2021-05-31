Самая дорогая шутка в истории: что помогло Dogecoin достичь капитализации в 90 миллиардов

Похоже, что Dogecoin стал самой дорогой шуткой в истории. Рыночная стоимость цифровой валюты в апреле приблизилась к 90 миллиардов долларов. Что стало стимулом для мощного всплеска – читайте дальше.

Год назад эта криптовалюта стоила 315 миллионов долларов. Интересно, что многие считали эту цифру чрезвычайно высокой.

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С чего все началось

Криптовалюта была создана в 2013 году, как шутка на основе мема Dogе, который был мегапопулярным в то время. Кроме того, тогда же мировое сообщество начало обращать все больше внимания на биткоин, который на сегодня является лидером крипторынка. Dogecoin – одноранговая цифровая валюта с открытым исходным кодом. Разработчиками программного обеспечения Dogecoin являются Билли Маркус и Джексон Палмер. Команду, которая работала над созданием этой криптовалютой часто описывают следующим образом: "люди, которые работали над этим не боятся повеселиться". По состоянию на 31 мая стоимость цифровой валюты составляет 0,31 цента. Рыночную капитализацию Dogecoin оценивается в 40 миллиардов долларов.

Dogecoin стал феноменом рынка / Инфографика CoinDesk

Почему цена взлетела

С начала 2021 года мир виртуальных валют переживает новую волну интереса со стороны инвесторов. Бум Dogecoin начался после того, как криптовалюта привлекла внимание розничных инвесторов. Исполнительный директор биржи криптовалютных деривативов FTX Сэм Бенкман-Фрид считает, что еще одним стимулом для Dogecoin стало решение приложения Robinhood ограничить торговлю акциями GameStop Corp. В разгар помешательства на бирже сотни миллионов долларов плавно перешли в Dogecoin.

Цифровая валюта пережила мощный скачок цены 20 апреля. Сторонники Dogecoin решили отпраздновать #DogeDay и повысить его стоимость до 42 центов или к 69 центов, или даже к 1 доллару. Эту идею удалось реализовать и в тот день цена взлетела к пиковой отметки – 41,9 цента. Позже стоимость Dogecoin упала более чем на 25%.

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Сторонники Dogecoin

Фанатами цифровой валюты являются известные предприниматели и миллиардеры. В частности, Илон Маск, который неоднократно влиял на рынок криптовалют с помощью своих твитов и владелец клуба Dallas Mavericks Марк Кьюбан. С другой стороны, заявление владельца Tesla в эфире "Saturday Night Live" о том, что Dogecoin – это суета, привело к снижению цены в мае.

Факторы риска

Инвесторы – особенно новички, которые необязательно разбираются в криптовалютах –могут обжечься. Кроме того, некоторые технические аспекты могут быть не настолько надежными, как в других криптовалютах. Средств для повышения качества и безопасности программного обеспечения виртуальной валюты просто не было.

Сейчас Dogecoin набирает обороты, поскольку интерес к нему продолжает расти. Генеральный директор и основатель Blockdaemon Константин Рихтер заявил, что сейчас есть определенные вопросы по разработке программного обеспечения криптовалюта и ее дорожной карты, но они решительно настроены это изменить. По его словам, если Dogecoin очень ценный и люди могут зарабатывать деньги, создавая отдельные приложения, они это сделают.