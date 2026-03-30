Если с карты украли деньги – что делать в первые минуты и поможет ли полиция

Чтобы обезопасить свои карты, стоит придерживаться базовых правил безопасности и быть внимательными к финансовым операциям. В то же время даже это не гарантирует полной защиты от мошенничества.

Что делать, если с карты украли деньги?

Если деньги с вашего счета все-таки украли, необходимо придерживаться определенного алгоритма действий. Детали объяснили в центре по предоставлению бесплатной юридической помощи.

Прежде всего после выявления факта списания средств с банковской карты без вашего ведома эксперты советуют как можно быстрее заблокировать карту:

через онлайн-банкинг;

позвонить в банк на горячую линию;

лично обратиться в ближайшее отделение.

Если вы не передавали никому конфиденциальную информацию, следует подать заявление на возврат списанных средств в банк. В таком случае он должен провести внутреннее расследование и может возместить деньги, если установит отсутствие вины клиента.

Если же вы сами раскрыли данные карты или доступ к онлайн-банкингу, вернуть средства будет значительно сложнее, а в случае отказа банка единственным вариантом может остаться обращение в суд.

Поможет ли полиция? Украинцы могут обратиться в правоохранительные органы, или сразу в киберполицию, заполнив форму на сайте или позвонив по телефону 0800 50 51 70.



Там должны начать расследование, и если злоумышленника найдут, а его вину докажут в суде, потерпевший сможет требовать возмещения материального и морального ущерба.

На платформе Нацбанка "Гаразд" советуют собрать все, что может подтвердить факт мошенничества: ссылки на фишинговый вебсайт или фейковый интернет-магазин, скриншоты его страниц, банковскую выписку или уведомления из онлайн-банкинга об операциях, а также номера телефонов и аккаунты, с которых с вами контактировали.

Как уберечь деньги от мошенников? Никому не сообщайте PIN и CVV-код, срок действия карты, а также пароли от онлайн-банкинга.

Установите лимиты на операции и включите SMS-оповещение обо всех транзакциях.

Не проводите платежные операции с чужих устройств.

Покупайте и платите только на знакомых ресурсах, проверяйте правильность URL-адреса сайта.

При покупке на платформах объявлений не переходите в сторонние мессенджеры для обсуждения деталей сделки.

Какие схемы действуют в Украине сейчас?

Напомним, накануне украинцев предупредили о новой мошеннической схеме – якобы "денежной компенсации" за длительные отключения электроэнергии. Фишинговые сообщения присылают на мессенджеры, а для выманивания персональных данных используют поддельные сайты, стилизованные под Ощадбанк.

Злоумышленники часто используют узнаваемые бренды и актуальные праздники. Например, граждан призвали получать фейковые "пасхальные наборы" якобы от Красного Креста совместно с ROZETKA.