Как обвалились фондовые рынки

В пятницу ведущий индекс STOXX 50 снизился почти на 3%, а общеевропейский STOXX 600 упал на 2,5% – до самого низкого уровня с января, передает 24 Канал со ссылкой на Trading Economics.

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За неделю падение составило 6,7% и 5,9% соответственно – такого обвала фондовые рынки не видели уже два года.

После заявлений Трампа о новых тарифах инвесторы обеспокоились возможным торговым конфликтом между США и ЕС.

Обратите внимание! Еврокомиссия готовит ответ, а президент Франции Эммануэль Макрон призвал компании временно прекратить инвестиции в американскую экономику. В Германии также считают, что Европа должна действовать вместе, чтобы сдержать новую волну пошлин.

Кто потерял больше всего

Больше всего пострадали банки:

акции Deutsche Bank упали на 7,7%;

UniCredit – на 9,3%;

BBVA – на 8,1%;

Societe Generale – на 8,2%;

Banco Santander – на 7,2%.

Единственным исключением стал рост акций L'Oréal на 2,8%, но этого было мало, чтобы удержать рынок от падения.