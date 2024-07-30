Станет ли победа Дональда Трампа на выборах похоронным маршем для доллара

Результаты президентских выборов в США повлияют на финансовые рынки. В частности, речь идет об американском долларе, который является главной резервной валютой в мире и ключевым вариантом для проведения расчетов в рамках международной торговли. Эксперты оценили, что возможная победа Дональда Трампа на выборах может означать для доллара.

Как победа Дональда Трампа на выборах повлияет на доллар США

В Capital Economics считают, что вероятная победа Дональда Трампа на выборах 2024 года может привести к тому, что доллар будет удерживать сильные позиции на рынке в течение более длительного периода.

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Также добавляют, что доллар может серьезно подорожать, если тарифная политика Трампа побудит Федеральный комитет по открытому рынку вернуться к более жесткой политике и/или спровоцирует более широкую торговую войну, которая подорвет глобальный экономический рост и будет стимулировать спрос на доллар, который считают активом-накопителем.





С начала 2024 года Индекс доллара США, который фиксирует соотношение доллара к шести основным валютам, вырос на 3,18%, согласно данным MarketWatch.

Напомним, что Дональд Трамп сознательно стремится обвалить позиции доллара на рынке. По мнению политика, именно сильная национальная валюта мешает восстановлению производства в США.