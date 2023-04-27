С мая 2023 года в одном из городов Китая государственные служащие и работники этого сектора будут получать заработную плату исключительно в цифровых юанях. Речь идет о городе Чаншу.

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Китай и цифровой юань

Таким образом, в Китае планируется начать пилотный проект с внедрения цифровой монетарной валюты в провинции Цзянсу. Например, одна из больниц в вышеупомянутом городе сообщила своим работникам, что они будут получать плату через личный кошелек.

Более того! В городе Чаншу уже предлагают достаточно широкий спектр услуг, за которые можно рассчитаться в цифровых юанях. В этот список входит плата за:

Водоснабжение и газ;

Кабельное телевидение;

Общественный транспорт.

Интересно, что официальный Китай запретил криптовалюты на материковой части страны. Власть второй экономики мира активно развивает национальную цифровую валюту. Эта страна является даже одним из лидеров по всему миру.