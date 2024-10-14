Настоящая туристическая Мекка: какая страна Европы не имеет собственной валюты

Черногория – это довольно известная страна в Европе, которая имеет довольно интересную историю. В частности, популярная среди туристов страна, нет собственной валюты. Это связано с рядом исторических событий.

Какая страна не имеет собственной валюты

Из-за ряда исторических перипетий, Черногория не имеет собственной валюты. В частности, в 1999 году в стране, которая тогда была в составе Югославии, отказалась от динара. Впоследствии Черногория ввела в обращение немецкую марку, согласовав этот вопрос с Германией, пишет DW.

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Однако позже обстоятельства еще раз кардинально изменились. Речь идет о том, что в 2002 году Германия окончательно ввела в обращение единую валюту Еврозоны – евро. Поэтому Черногория также начала использовать евро, хотя до сих пор не вступила в Европейский Союз. Более того, страна не имеет никаких договоренностей с блоком по использованию евро.

К теме! С 2005 года Черногория имеет статус страны-кандидата на вступление в Евросоюз.

В центральном банке Черногории подчеркнули, что евро – это единственное законное платежное средство в стране. Этот статус валюта в Черногории получила в 2002 году. Власти страны также решили не менять валюту после провозглашения независимости в 2006 году.