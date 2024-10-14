Яка країна немає власної валюти

Через низку історичних перепитій, Чорногорія немає власної валюти. Зокрема, у 1999 році у країні, яка тоді була у складі Югославії, відмовилася від динара. Згодом Чорногорія ввела в обіг німецьку марку, погодивши це питання з Німеччиною, пише DW.

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Проте пізніше обставини ще раз кардинально змінилися. Йдеться про те, що у 2002 році Німеччина остаточно ввела в обіг єдину валюту Єврозони – євро. Через це Чорногорія також почала використовувати євро, хоча досі не вступила до Європейського Союзу. Ба більше, країна не має жодних домовленостей з блоком щодо використання євро.

До теми! З 2005 року Чорногорія має статус країни-кандидата на вступ в Євросоюз.

У центральному банку Чорногорії наголосили, що євро – це єдиний законний платіжний засіб у країні. Цей статус валюта у Чорногорії отримала у 2002 році. Влада країна також вирішила не змінювати валюту після проголошення незалежності у 2006 році.