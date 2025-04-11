Перейдет ли Чехия на евро

Чехия вошла в Европейский Союз в 2004 году. Это означает, что страна взяла на себя обязательства со временем перейти на евро. Министерство финансов Чехии и Национальный банк Чехии рекомендовали правительству не устанавливать дату введения в стране евро, пишет 24 Канал со ссылкой на "Европейскую правду".

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Глава Минфина Чехии заявил, что страна соответствует критериям вступления в еврозону в сфере государственных финансов. По его словам, Чехия может начать серьезную дискуссию относительно даты принятия евро. Напомним, что на сегодня национальной валютой европейской страны является чешская крона.

Интересно! 10 апреля курс евро вырос до пикового уровня с конца сентября 2024 года. Валюта получила поддержку от решения Евросоюза о приостановлении процесса введения пошлин на американские товары в ответ на тарифы США.

Министр финансов подметил, что опыт стран, которые в прошлом перешли на евро, свидетельствует, что ключевым фактором является поддержка населения. Чиновник добавил, что четверть населения Чехии сейчас поддерживает введение евро. В то же время он отметил, что нет смысла говорить об отказе от национальной валюты, пока идею перехода на евро не будет поддерживать по крайней мере 50% населения страны.