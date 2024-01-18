Как квартира в Киеве: часы Шварценеггера, с которыми его остановили в аэропорту, выросли в цене

Стоимость часов,с которыми Арнольда Шварценеггера недавно остановили в аэропорту Мюнхена, существенно выросла. Актер поднял цену с 20 000 до 50 000 евро.

Стоимость часов Шварценеггера

Часы, которые теперь стоят 50 000 евро, разработаны специально для актера. На его корпусе есть изображение торса Шварценеггера и надпись: "Arnold Classic". В нем он появлялся в нескольких фильмах.

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Таких часов сейчас всего 20 во всем мире.

После инцидента, случившегося в аэропорту Мюнхена, часами заинтересовались коллекционеры. Напомним, тогда актер хотел привезти его в Австрию, чтобы продать на аукционе и направить деньги в защиту климата.

Тогда Шварценеггера задержали во время таможенного досмотра и продержали в комнате полиции три часа. Оказалось, что ему необходимо заплатить 26 000 евро за часы, 4 000 налога и 5 000 евро штрафа, то есть суммарно – 35 тысяч евро.

Мы возбудили уголовное налоговое производство. Часы должны быть зарегистрированы, потому что это импорт,

– прокомментировал эту ситуацию представитель главной таможни Мюнхена Томас Мастер.

В то же время кинозвезда назвала такую бюрократию "проблемой, которой больна Германия". Также он добавил, что эти часы привлекают больше всего внимания в мире.

Сотрудничество актера и Audemars Piguet началось еще в 1999 году. Тогда они совместно выпустили 1500 экземпляров часов модели Royal Oak Offshore "Arnold Schwarzenegger The Legacy". Сейчас они стоят где-то по 55 тысяч долларов.