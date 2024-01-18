Стоимость часов Шварценеггера
Часы, которые теперь стоят 50 000 евро, разработаны специально для актера. На его корпусе есть изображение торса Шварценеггера и надпись: "Arnold Classic". В нем он появлялся в нескольких фильмах.
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После инцидента, случившегося в аэропорту Мюнхена, часами заинтересовались коллекционеры. Напомним, тогда актер хотел привезти его в Австрию, чтобы продать на аукционе и направить деньги в защиту климата.
Тогда Шварценеггера задержали во время таможенного досмотра и продержали в комнате полиции три часа. Оказалось, что ему необходимо заплатить 26 000 евро за часы, 4 000 налога и 5 000 евро штрафа, то есть суммарно – 35 тысяч евро.
Мы возбудили уголовное налоговое производство. Часы должны быть зарегистрированы, потому что это импорт,
– прокомментировал эту ситуацию представитель главной таможни Мюнхена Томас Мастер.
В то же время кинозвезда назвала такую бюрократию "проблемой, которой больна Германия". Также он добавил, что эти часы привлекают больше всего внимания в мире.