Вартість годинника Шварценеггера

Годинник, який тепер коштує 50 000 євро, розроблений спеціально для актора. На його корпусі є зображення торса Шварценеггера й надпис: "Arnold Classic". У ньому він з'являвся у декількох фільмах.

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Зверніть увагу! Таких годинників зараз усього 20 у цілому світі.

Після інциденту, який трапився в аеропорті Мюнхена, годинником зацікавилися колекціонери. Нагадаємо, що тоді актор хотів привезти його в Австрію, щоб продати на аукціоні й направити гроші на захист клімату.

Тоді Шварценеггера затримали під час митного огляду й протримали у кімнаті поліції три години. Виявилося, що йому необхідно заплатити 26 000 євро за годинник, 4 000 євро податку та 5 000 євро штрафу, тобто сумарно – 35 тисяч євро.

Ми порушили кримінальне податкове провадження. Годинник мусив бути зареєстрованим, тому що це імпорт,

– прокоментував цю ситуацію представник головної митниці Мюнхена Томас Майстер.

Натомість кінозірка назвала таку бюрократію "проблемою, на яку хвора Німеччина". Також він додав, що цей годинник привертає найбільше уваги у світі.

Нагадаємо! Співпраця актора та Audemars Piguet почалася ще в 1999 році. Тоді вони спільно випустили 1 500 екземплярів годинника моделі Royal Oak Offshore "Arnold Schwarzenegger The Legacy". Нині вони коштують десь по 55 тисяч доларів.