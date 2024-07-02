Инфляция упала и осталась без изменений одновременно: что происходит в Еврозоне

В Еврозоне зафиксировали снижение общей инфляции в июне. В то же время еще два индикатора, за которыми пристально следят, оставались без изменений.

Обнародованные данные оправдали ожидания экономистов по инфляции, согласно опросу Reuters.

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Что происходит с инфляцией в Еврозоне

В июне общая инфляция снизилась до 2,5%. Тогда как в мае и апреле этот показатель равнялся 2,6% и 2,4% соответственно.

Что такое инфляция Это длительный рост общего уровня цен, что отражает снижение покупательной способности денежной единицы.

Однако базовая инфляция, для которой не учитывают волатильный эффект цен на продукты, энергоносители, табак и алкоголь, осталась на уровне 2,9%. Хотя эксперты ожидали снижения этого индикатора до 2,8%. Темпы роста цен в сфере услуг также не изменились, оставшись на уровне 4,1%.

Сейчас инвесторы анализируют, как новые данные повлияют на монетарную политику Европейского центрального банка. Напомним, что в июне регулятор принял решение о снижении ставки на 25 пунктов впервые за 5 лет.