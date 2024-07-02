В то же время победителем потенциальной торговой войны между Китаем и США, скорее всего, будет американский доллар.

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Что происходит между США и Китаем

Сейчас неопределенность относительно торговых отношений между США и Китаем находится на самом высоком уровне с 2018 – 2019 годов. Напомним, тогда между администрацией бывшего президента США Дональда Трампа и официального Пекина напряжение достигло апогея. Текущая ситуация пока не достигла пиков предыдущих лет, но с приближением президентских выборов в США будет в центре большего внимания.

Независимо от результата выборов в США дальнейшие тарифы на импорт из Китая и вероятные ответные меры представляются неизбежными. В частности, китайские власти уже предупреждает, что присоединение Европы к тарифной политике приведет к "торговой войне". Выигрыш Трампа только повысит ставки.

Защита для США и будущее доллара

Тренд на усиление политики протекционизма и уменьшение объемов трансграничной торговли может спровоцировать замедление экономического роста во всем мире. Однако США – это первая экономика мира и валютная сверхдержава, которая имеет уровни защиты, которые недоступны другим странам. Речь идет о таких факторах:

Относительно закрытый характер экономики;

Значение для мира рынков акций и облигаций;

Доля доллара США в международных резервах.

Проще говоря, последствия торговой войны между США и Китаем, скорее всего почувствуют другие валюты, ни одна из которых также не имеет статуса "тихой гавани" как доллар.

Кроме того, эксперты из Deutsche Bank ожидают, что американский доллар будет оставаться "сильнее дольше" в этом году и в следующем, хотя существует вероятность того, что импульс может угаснуть.