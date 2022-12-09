Цены на нефть упали ниже очередного психологического предела: что происходит

Цены на нефть продолжают падать. Как изменилась стоимость эталонных марок черного золота на рынке и что влияет на рынок – читайте в материале 24 канала.

Последние изменения на рынке нефти

В ходе торгов в четверг, 8 декабря, нефть Brent торговалась на рынке по цене на уровне 76,45 доллара за баррель. С начала сессии котировка подешевела на 1,3%.

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Американская нефть, известная под маркой West Texas Intermediate, завершила торги с отметкой 71,79 доллара за баррель. С начала торгового дня сырье упало в цене на 0,8%, согласно данным Finance! Yahoo.

По данным Bloomberg, стоимость нефти остановилась на следующих уровнях:

Марка нефти Brent торгуется на уровне 76,49 доллара за баррель;

за баррель; Баррель американской нефти WTI торгуется по цене 71,79 доллара за баррель.

Что влияет на стоимость нефти

Нефть падает в цене пятую торговую сессию подряд. В ходе торгов в четверг этому способствовала перспектива возобновления работы мощного нефтепровода, благодаря которому на рынок поступят большие объемы сырья. Речь идет о нефтепроводе Keystone между Канадой и США.

Особенно когда экономическая активность на глобальном уровне замедляется глобальная экономика, что приводит к росту опасений относительно спроса на нефть, Reuters.

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