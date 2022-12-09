Последние изменения на рынке нефти
В ходе торгов в четверг, 8 декабря, нефть Brent торговалась на рынке по цене на уровне 76,45 доллара за баррель. С начала сессии котировка подешевела на 1,3%.
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Американская нефть, известная под маркой West Texas Intermediate, завершила торги с отметкой 71,79 доллара за баррель. С начала торгового дня сырье упало в цене на 0,8%, согласно данным Finance! Yahoo.
По данным Bloomberg, стоимость нефти остановилась на следующих уровнях:
- Марка нефти Brent торгуется на уровне 76,49 доллара за баррель;
- Баррель американской нефти WTI торгуется по цене 71,79 доллара за баррель.
Что влияет на стоимость нефти
Нефть падает в цене пятую торговую сессию подряд. В ходе торгов в четверг этому способствовала перспектива возобновления работы мощного нефтепровода, благодаря которому на рынок поступят большие объемы сырья. Речь идет о нефтепроводе Keystone между Канадой и США.
Особенно когда экономическая активность на глобальном уровне замедляется глобальная экономика, что приводит к росту опасений относительно спроса на нефть, Reuters.
Прогнозы экспертов по ценам на нефть
- Эксперты Goldman Sachs ожидают, что стоимость нефти марки Brent может возрасти до 130 долларов за баррель до конца 2022 года. Подчеркивают, что на рынке фиксируют дефицит, даже несмотря на замедление экономического роста, поэтому это тянет цены вверх.
- Если сценарий с рецессией станет реальностью, то прогнозируют, что нефть может обвалиться до 65 долларов в этом году с последующим падением до 45 долларов в 2023 году. Это ведь непосредственно повлияет на спрос, согласно отчету Citigroup.