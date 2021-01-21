Цены на нефть в четверг, 21 января, упали до рекордных показателей. Это произошло после того, как данные Американского института нефти (API) показали рост запасов сырой нефти в США.

Стоимость барреля мартовской нефти Brent по состоянию на 8:22 упала на 0,11% и составила 56,02 доллара. Об этом свидетельствуют данные Investing.com.

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"Цены на нефть выглядят немного уязвимыми для потенциальной фиксации прибыли после того, как запасы сырой нефти в США увеличились на 2,56 миллионов за баррель", – сказал главный рыночный стратег Axi Стивен Иннес.

В 12:00 баррель Brent торговался уже по цене 55,73 доллара. Однако позже снова вернулся к предыдущим показателям.



Цены на нефть Brent / Графика Investing.com

Что было до этого

5 января состоялось заседание Организации стран-экспортеров нефти по объемам нефтедобычи, где участники согласовали объемы добычи нефти на февраль и март.

В результате договоренностей Россия и Казахстан увеличили объемы добычи нефти, а Саудовская Аравия наоборот – уменьшила. После этого цены на нефть пошли в гору.

От чего зависят цены на нефть

Сейчас на стоимость нефти негативно влияет пандемия коронавируса. Коронавирус серьезно тормозит мировую экономику и снижает спрос на нефть.

Также большое влияние оказывает неопределенность на финансовых рынках из-за политической ситуации в США.

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