Цены на нефть упадут: США расконсервируют 50 миллионов баррелей из резервов
Источник:Financial Times
Президент США Джо Байден анонсировал высвобождение нефти из стратегических резервов США. Таким образом, надеются снизить цены на горючее и остановить резкий рост цен на рынке сырой нефти.
Нынешняя ситуация с ростом цен представляет угрозу восстановлению мировой экономики, считают в Белом доме.
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Высвобождение из резервов
США готовятся к продаже 50 миллионов баррелей нефти в ближайшие месяцы из стратегических запасов. Страна будет делать это совместно с Китаем, Индией, Японией, Южной Кореей и Великобританией.
Причины решения
Решение приняли после того, как Саудовская Аравия, Россия и другие члены группы экспортеров нефти ОПЕК+ снова отклонили просьбу США увеличить объемы добычи нефти.
Что известно об ОПЕК+Это страны-экспортеры нефти. Когда пандемия коронавируса в 2020 году распространилась по миру, цены на нефть стремительно упали. Поэтому члены ОПЕК+ договорились ограничить добычу нефти. Но сейчас спрос на нефть возобновился, а цены достигли своих рекордных отметок – выше, чем были до пандемии. Однако ОПЕК+ не спешит возвращаться к допандемическим объемам добычи. Это и подгоняет цены вверх.
Стоимость нефти
- Нефть марки Brent стоит 79,79 доллара за баррель, по данным Market Watch.
- В то же время нефть марки WTI стоит 76,64 доллара за баррель.
Президент Байден убежден, что высвобождение такого объема нефти поможет бороться с инфляцией, рекордно растущей не только в США, но и во всем мире. Ведь высокие цены на энергоносители приводят к более высоким ценам на все товары и услуги.
Инфляция в мире
- В Великобритании и инфляция достигла наивысшего уровня за 10 лет – 4,1%.
- В США еще большие проблемы – 6,2%, что является самым большим показателем за 30 лет.
- В Украине же, для которой 5% инфляции является нормой, рост цен оказался еще более стремительным – в октябре зафиксировали 10,9% в годовом измерении.