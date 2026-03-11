Цены на нефть могут упасть: ряд стран обсуждает радикальный шаг

Военные действия на Ближнем Востоке всколыхнули мировой рынок нефти, цены на нее резко выросли. Из-за этого во вторник, 10 марта, страны-члены Международного энергетического агентства собраться на экстренное заседание, где выдвинули радикальное предложение.

Как хотят снизить цены на нефть?

Детали со ссылкой на чиновников сообщил The Wall Street Journal. Окончательное решение должны принять уже 11 марта.

Международное энергетическое агентство (IEA) предложило крупнейшее в своей истории высвобождение нефтяных резервов. Однако протест даже одной из 32 стран-членов может задержать реализацию плана.

Объем выпуска сырья якобы превысит 182 миллиона баррелей, которые страны-члены отправили на рынок в 2022 году, когда Россия начала полномасштабное вторжение в Украину.

Справка: действующими членами IEA сейчас являются Австралия, Австрия, Бельгия, Канада, Чехия, Дания, Эстония, Финляндия, Франция, Германия, Греция, Венгрия, Ирландия, Италия, Япония, Южная Корея, Латвия, Литва, Люксембург, Мексика, Норвегия, Новая Зеландия, Польша, Португалия, Нидерланды, Турция, Испания, Швеция, Швейцария, Великобритания, США, Словакия.

Исполнительный директор агентства Фатих Бирол заявил, что сейчас в государственных запасах есть 1,2 миллиарда баррелей, а еще 600 миллионов баррелей – в обязательных коммерческих хранилищах.

По приблизительным подсчетам, это составляет около 124 дней потерянных поставок из Персидского залива.

Однако стоит заметить, что предыдущие выпуски из стратегических резервов имели неоднозначные результаты. Например, в 2022 году инициатива сначала вызвала рост цен на нефть на 20%, поскольку трейдеры расценили шаг как признак того, что кризис серьезнее ожиданий. Хотя в целом аналитики утверждают, что все же высвобождения способствовали удешевлению сырья.

Что происходит на рынке нефти?