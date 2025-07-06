ОПЕК+ рекордно нарастила добычу: что происходит с ценами на нефть

Цены на нефть начали снижаться после неожиданного решения ОПЕК+ увеличить добычу в августе сильнее, чем ожидалось. Дополнительное давление на рынок энергоресурсов оказывала неопределенность вокруг возможных пошлин со стороны США.

Сколько стоит нефть

В понедельник, 7 июля, фьючерсы на нефть марки Brent упали на 47 центов (0,69%) – до 67,83 доллара за баррель. Американская нефть марки WTI подешевела на 95 центов (1,42%) – до 66,05 доллара за баррель, пишет 24 Канал со ссылкой на Reuters.

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Почему дешевеет нефть

ОПЕК+ – альянс стран-экспортеров нефти и их союзников – договорился увеличить добычу в августе на 548 тысяч баррелей в сутки.

Такое увеличение свидетельствует о более агрессивной борьбе за долю рынка и определенной готовности смириться с возможным снижением цен и доходов,

– отметил аналитик Evans Energy Тим Эванс.

Августовское повышение значительно превышает согласованные ранее ежемесячные надбавки по 411 тысяч баррелей в сутки на май, июнь и июль, а также апрельское увеличение на 138 тысяч баррелей.

Аналитики RBC Capital отметили, что это решение возвращает на рынок почти 80% из 2,2 миллиона баррелей в сутки, которые ранее добровольно сократили восемь стран ОПЕК.

Примечательно! Аналитики Goldman Sachs ожидают, что на следующем заседании 3 августа ОПЕК+ объявит о финальном увеличении добычи – на 550 тысяч баррелей в сутки в сентябре.

Цены на нефть также оказались под давлением из-за неопределенности вокруг американских пошлин. Представители США сообщили о переносе сроков введения тарифов, но не уточнили деталей.



Опасения по поводу тарифной политики Трампа останутся одной из ключевых тем во второй половине 2025 года. Пока единственным фактором поддержки цен на нефть остается слабость доллара,

– отметила старший рыночный аналитик Phillip Nova Приянка Сачдева.

Президент Дональд Трамп заявил, что США близки к заключению ряда торговых соглашений, а информацию о новых тарифах другие страны получат до 9 июля. Повышенные ставки должны вступить в силу с 1 августа.