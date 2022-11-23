Последние изменения на рынке нефти

По состоянию на среду, 23 ноября, нефть Brent торгуется по цене на уровне 84,68 доллара, согласно данным Finance! Yahoo. С начала сессии котировки упали на 4,16%.

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Контракты на американскую марку нефти – West Texas Intermediate – стоят 77,18 доллара за баррель. За день сырье подешевело на 4,66%.

По данным Bloomberg, стоимость нефти остановилась на следующих уровнях:

Марка нефти Brent торгуется на уровне 84,59 доллара за баррель (- 3,84 доллара);

за баррель (- 3,84 доллара); Баррель американской нефти WTI торгуется по цене 77,23 доллара за баррель (- 3,72 доллара).

Главные факторы влияния на рынке нефти

Цены на нефть упали в ходе сегодняшних торгов в среднем на 4%. Этому способствовали последние новости о решении стран G7 по поводу ценового потолка на российскую нефть. По данным The Wall Street Journal, западные политики обсуждают предельную цену в диапазоне 60 – 70 долларов за баррель.

На момент создания этого материала стоимость самой известной российской марки нефти Urals колеблется на уровне 69,31 доллара за баррель, по данным OilPrice. С другой стороны, объемы резервов горючего в США превзошли ожидания аналитиков, пишет Reuters.