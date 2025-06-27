Как война на Ближнем Востоке отразилась на экономике ЕС

Одно из главных негативных последствий войны на Ближнем Востоке для экономики стран ЕС – это рост цен на энергоресурсы. И хотя в последние дни их стоимость начала снижаться, рынки будут оставаться нестабильными, пока сохраняется угроза эскалации, пишет 24 Канал со ссылкой на Wall Street Journal.

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Несмотря на усилия по наращиванию доли возобновляемых источников энергии, Европа все еще в значительной степени зависит от импорта нефти и газа. Рост цен на энергоносители тормозит экономическое развитие.

Начало израильско-иранского конфликта добавляет неопределенности в динамику цен на нефть. Развитие ситуации может негативно повлиять на рост экономики еврозоны, поэтому очень важно внимательно следить за состоянием реальной экономики как за ключевым индикатором инфляционных перспектив,

– отметил де Гиндос.

Де Гиндос также отметил, что возможное повышение пошлин на экспорт из Европы в США, может повлиять на инфляцию в еврозоне, частично путем замедления экономического роста.

Даже в случае успешных двусторонних переговоров, повышение пошлин остается вероятным,

– заявил он вице-президент ЕЦБ.

Примечательно! В июне ЕЦБ впервые за долгое время снизил ключевую процентную ставку, поскольку инфляция в мае приблизилась к целевому уровню 2%.

Впрочем, для устойчивого удержания инфляции на уровне 2% может потребоваться дальнейшее снижение ставок. По словам Де Гиндоса, ответом на усиление геополитической неопределенности и рост глобальных рисков должно стать усиление европейской интеграции.