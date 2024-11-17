Как эталонные бренды нефти завершили неделю
Нефть завершила очередную неделю на рынке с существенным спадом. На ценовую динамику влиял сразу ряд факторов.
Цены на нефть
Нефть зафиксировала обвал цен как в пятницу, 15 ноября, так и за неделю. Отрицательную динамику демонстрировали обе эталонные марки нефти – Brent и WTI. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Reuters.
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В целом на рынок нефти влияла ситуация со спросом в Китае, который остается на низком уровне. Именно эта страна является крупнейшим импортером в мире. Кроме того, инвесторы обращают внимание на то, что процесс снижения процентных ставок в США может замедлиться.
Важно! Сильные позиции доллара на рынке и опасения относительно роста предложения на рынке нефти одновременно со спадом спроса в мире также сыграли важную роль. Напомним, что ОПЕК, в частности, прогнозирует спад спроса.
Как изменилась стоимость нефти Brent:
- В пятницу нефть Brent потеряла в цене 1,52 доллара или 2,09%;
- Сырье завершило торговый день с ценой на уровне 71,04 доллара за баррель;
- Всего за неделю нефть упала в цене примерно на 4%.
Что происходило с нефтью West Texas Intermediate:
- 15 ноября американское сырье WTI подешевела на 1,68 доллара или на 2,45%;
- Нефть WTI завершила торги с ценой на уровне 67,02 доллара за баррель;
- Спад за неделю для марки нефти составил почти 5%.