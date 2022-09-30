На момент создания этого материала, баррель нефти от марок Brent и WTI торгуется по ценам в 88,15 доллара и 80,65 доллара за баррель, согласно Bloomberg.

Обратите внимание Новый протокол Ethereum: что это значит для мира криптовалют

Новые прогнозы по ценам на нефть

В новом прогнозе от Управления энергетической информации США на краткосрочную перспективу эксперты указали, что стоимость нефти Brent в четвертом квартале 2022 года остановится на уровне 98 долларов за баррель. В то время как в начале 2023 года ожидают, что цена упадет до 97 долларов за баррель.

А американская марка нефти WTI в текущем году будет стоить 98,07 доллара за баррель. В то время как в следующем году ценник может упасть до 90,01 доллара за баррель. Они также выделяют несколько потенциальных факторов влияния на рынок:

Возможность перебоев поставок нефти и медленнее прогнозов, рост объемов добычи сырой нефти продолжают поддерживать потенциал повышения цен на нефть;

В то же время вероятность более медленного, чем ожидалось, экономического роста создает условия для снижения цен.

В то же время в Fitch Solutions этим летом обновили свой прогноз по ценам на нефть. Специалисты ожидают, что в 2022 году стоимость баррель Brent может стоить 105 долларов, тогда как в следующем году снизится до 85 долларов за баррель. В то время как средняя стоимость нефти под маркой WTI может достичь отметки в 100 долларов за баррель в этом году и упадет до 81 доллара за баррель в 2023 году.

Мы ожидаем, что цены на нефть будут оставаться волатильными во второй половине 2022 года из-за беспокойства по спросу и различных факторов влияния на предложение,

– говорится в отчете.

В то же время считают, что спрос в 2022 и 2023 годах возрастет, несмотря на то, что более слабые темпы экономического роста могут давить на этот показатель. Мировые запасы нефти остаются низкими.

Специалисты одного из крупнейших банков США – Bank of America – считают, что в этом году баррель черного золота WTI в среднем может торговаться по цене в 100 долларов. Но это будет до падения в 2023 году до 95 долларов за баррель. Что касается другого флагмана рынка нефти – марки Brent, то речь идет о таких цифрах: