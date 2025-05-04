США и Китай – это крупнейшие экономики мира, которые влияют на финансовые рынки. Еще больше на рынки влияет торговая война между этими странами.

Что будет с ценами на нефть, если США и Китай прекратят торговую войну

Президент США Дональд Трамп внедряет таможенную политику, которая спровоцировала масштабную торговую войну. Самые большие пошлины Вашингтон ввел на товары из Китая, который является ключевым конкурентом США в мире. Это влияет на финансовые рынки, в том числе и на рынок нефти.

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Напомним, что за первые 100 дней Трампа на посту эталонные бренды нефти упали в цене более чем на 20%. И торговая война – это одна из причин. Экономист Олег Гетман в разговоре с 24 Каналом рассказал, чего стоит ожидать, если Китай и США прекратят торговую войну.

По его словам, если крупнейшие экономики мира смогут согласовать вопрос о торговле, то стоит ожидать восстановления мировой экономики и торговли. Это будет способствовать росту цен на нефть. Эксперт добавил, что при таком сценарии, сложно предсказать до какого уровня могут вырасти цены на нефть.

В то же время Олег Гетман добавил, что сценарий прекращения торговой войны между США и Китаем маловероятен. Мол, США – это главный антагонист Китая.