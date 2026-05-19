"Черное золото" без апокалипсиса: когда ждать падения цен на нефть до 60 долларов

Хотя блокировка Ормузского пролива продолжается уже третий месяц, цены на нефть так и не достигли прогнозируемых 150 долларов за баррель. Brent держится у отметки 110 долларов, а рынок остается крайне чувствительным к любым новостям с Ближнего Востока.

Что происходит на мировом рынке нефти?

Цены на нефть в мире держатся на высоком уровне в ожидании развертывания событий войны в Иране. В дальнейшем ситуация будет зависеть от эффективности действий Соединенных Штатов Америки. Об этом в комментарии 24 Каналу рассказал экономист Иван Ус.

Смотрите также Нефтяные запасы США стремительно снижаются: какие они сейчас

По словам эксперта, очередная эскалация на Ближнем Востоке вполне может произойти в ближайшие недели. В то же время Иван Ус отмечает, что даже затягивание конфликта и масштабный сбой поставок пока не привели к воплощению пессимистических прогнозов относительно цен на нефть.

Иван Ус, кандидат экономических наук, главный консультант Национального института стратегических исследований Колебания цен на нефть остается. Однако апокалиптические прогнозы, что она взлетит до каких-то фантастических значений, не оправдались. Цена 110 долларов за баррель марки Brent, которую мы имеем сегодня, – это высоко, но прежде всего она базируется на ожидании следующей серии атак США на Иран. Называют коридор от завершения визита Трампа в Китай до 11 июня. То есть или вторая половина мая или начало июня. Но вероятнее всего, все же вторая половина мая.

Рынок реагирует на любые признаки приближения мирных переговоров снижением котировок и взлетом цен из-за перспективы обострения конфликта. Например, рост стоимости эталонной марки Brent последних дней сменился некоторым снижением после заявления президента США Дональда Трампа об отложении запланированного удара по Ирану.

По данным Trading Economics, с отметки 112,1 доллара за баррель 18 мая фьючерсы в первой половине 19 мая упали на 1,5% – до около 110,3 доллара за баррель.

Важно! По данным отчета Международного энергетического агентства, мировые запасы нефти исчерпываются рекордными темпами из-за кризиса поставок от производителей из Персидского залива. За более чем 10 недель ограничений движения через Ормузский пролив совокупные потери стран-экспортеров превысили 1 миллиард баррелей нефти, поскольку остановлена добыча более 14 миллионов баррелей в сутки.

В то же время в МЭА отмечают, что разрыв между спросом и предложением сейчас значительно меньше, учитывая наличие избытка на рынке в момент наступления кризиса и одинаковую реакцию производителей и потребителей на рыночные сигналы.

Каковы прогнозы цен на нефть?

С точки зрения экономиста Ивана Уса, дальнейшая динамика на мировом рынке нефти будет зависеть от эффективности американских действий в Иране в ближайшее время. Эксперт видит два сценария развития событий в ответ на возможные удары со стороны США.

Если не будет результата, как не было ожидаемо после первой серии атак, то цена на нефть будет держаться длительный период, возможно, даже выше текущих 110 долларов за баррель. Я не думаю, что это будет 150, но где-то 125 долларов она может стоить. Это в случае неудачи. Если США успешно ликвидируют все возможности Ирана по контролю над Ормузским проливом, то есть состоится деблокада, плюс смогут очистить ее от иранских мин, думаю, что тогда цены на нефть пойдут вниз,

– предполагает эксперт.

Иван Ус также обращает внимание на процессы, которые продолжаются параллельно с событиями на Ближнем Востоке, в частности:

возвращение нефтесервисных компаний в Венесуэлу – страны с крупнейшими разведанными запасами нефти, после ослабления санкций США;

в Венесуэлу – страны с крупнейшими разведанными запасами нефти, после ослабления санкций США; выход Объединенных Арабских Эмиратов из ОПЕК, чью долю добычи нефти среди стран-участниц оценивают в 30%, и общее обрушение картеля.

По мнению экономиста, наращивание предложения нефти от Венесуэлы на мировом рынке и потеря значения ОПЕК в сочетании с возможным разблокированием Ормузского пролива являются предпосылками для снижения цен на сырье.

"Я ожидаю, что все же США до конца мая начнут действия против Ирана и думаю, что они будут успешными. Соответственно, будет деблокада Ормуза и возможность спокойно поставлять нефть из этого региона. Параллельно будет распадаться ОПЕК, то есть не будет ограничений на добычу нефти, а значит, ее будут добывать еще больше. Венесуэла быстро в игру не вернется, но я думаю, что до конца года мы вернемся на цены, на которых были в начале – 60 долларов за баррель", – прогнозирует Иван Ус.

Эксперт добавляет, что при условии активного поступления нефти из Венесуэлы в 2027 году цена за баррель может упасть и ниже 50 долларов. Снижение цен в будущем возможно и вследствие ранее ожидаемого в 2030 – 2035 годах "плато потребления", когда спрос на углеводороды в мировой экономике прекратит рост, в отличие от предложения.

Интересно! Экономист Александр Савченко в начале апреля предполагал возможный рост цен на нефть до 140 – 150 долларов за баррель, если конфликт на Ближнем Востоке будет затяжным.

Почему Ормузский пролив так важен?

Важность Ормузского пролива для мировой экономики объясняется тем, что через этот морской путь проходит до 20% мирового экспорта нефти. Его блокирование Ираном произошло после атак со стороны США и Израиля, о чем объявили 28 февраля. Логистический кризис в регионе привел к существенному повышению цен на нефть и топливо в мире.

Страны мира испытывают дефицит газа, нефти, дизеля и авиационного топлива. К примеру, в Европе начали сокращать количество авиарейсов или повышать цены на них. В свою очередь, это ударило по туризму.

Блокада Ормузского пролива также создает риски для глобального аграрного рынка, поскольку привела к перебоям с поставками удобрений. Как следствие, возможно снижение урожайности и повышение цен на продукты питания. Наиболее уязвимыми будут страны, которые зависят от импорта продовольствия.

Какие последствия для Украины?

Как отметил в интервью 24 Канала инвестиционный банкир и экономист Сергей Фурса, Украина будет чувствовать последствия перекрытия Ормузского пролива в различных сферах, как и другие страны.

Летом Украина и весь мир почувствуют дефицит удобрений, средств защиты для противодействия тем же колорадским жукам. Если Ормузский пролив до июля не разблокируют, то у нас еще будет удар по урожаю,

– прогнозирует Сергей Фурса.

Экономист добавляет, что высокие цены на нефть сразу не упадут даже после разблокирования пролива, поскольку страны будут пополнять собственные запасы вместо использованных в период дефицита. Учитывая это, дешевой нефти до конца года можно не ожидать, а значит – и более низких цен на топливо в Украине, которая почти полностью зависит от импорта.

Рост цен на топливо ускоряет инфляцию, поскольку запускает цепную реакцию подорожания практически всех товаров и услуг.