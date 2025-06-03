Тарифная война США повлияли на рынок драгоценных металлов: золото заметно подорожало

На рынке тройская унция золота стоит более 3 тысяч долларов. Повлияли на такой рост драгоценного металла геополитическая напряженность, в частности из-за тарифной войны Трампа, а также из-за ослабления доллара.

Как выросли цены на золото

Известно, что фьючерсы на золото выросли на 1,8%, то есть до 3 374,10 долларов за тройскую унцию, передает 24 Канал со ссылкой на WSJ.

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Что такое тройская унция Это специальная единица измерения для драгоценных металлов, камней и пороха. Масса тройской унции составляет 31,10 грамма.

Среди причин роста драгоценного металла является обещание Дональда Трампа удвоить импортные тарифы на сталь и алюминий до 50% с 4 июня.

Таким образом, рост торговой напряженности повысил спрос на безопасные активы, такие как золото.

Кроме того, на рост цены на металл повлияло ослабление доллара США.

Что с ценами на базовые металлы

Несмотря на то, что драгоценные металлы, такие как золото, растут в цене, одновременно стоимость на базовые металлы неоднозначна: