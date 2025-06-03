Тарифная война США повлияли на рынок драгоценных металлов: золото заметно подорожало
- Цены на золото выросли до более 3 тысяч долларов за тройскую унцию из-за геополитической напряженности и ослабления доллара США.
- Рост тарифов на сталь и алюминий, объявленное Трампом, повысило спрос на золото как безопасный актив.
На рынке тройская унция золота стоит более 3 тысяч долларов. Повлияли на такой рост драгоценного металла геополитическая напряженность, в частности из-за тарифной войны Трампа, а также из-за ослабления доллара.
Как выросли цены на золото
Известно, что фьючерсы на золото выросли на 1,8%, то есть до 3 374,10 долларов за тройскую унцию, передает 24 Канал со ссылкой на WSJ.
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Что такое тройская унция
Это специальная единица измерения для драгоценных металлов, камней и пороха. Масса тройской унции составляет 31,10 грамма.
- Среди причин роста драгоценного металла является обещание Дональда Трампа удвоить импортные тарифы на сталь и алюминий до 50% с 4 июня.
Таким образом, рост торговой напряженности повысил спрос на безопасные активы, такие как золото.
- Кроме того, на рост цены на металл повлияло ослабление доллара США.
Что с ценами на базовые металлы
Несмотря на то, что драгоценные металлы, такие как золото, растут в цене, одновременно стоимость на базовые металлы неоднозначна:
- Трехмесячные фьючерсы на медь на Лондонской бирже металлов (LME) выросла на 1% – до 9 593,0 долларов за метрическую тонну,
- Зато трехмесячный алюминий на LME снизился на 0,2% – до 2 444,50 долларов за тонну,
- Цены на медь на американской товарной бирже Comex продемонстрировали рост – с 800 долларов в конце прошлой недели до 1 100 долларов за тонну.