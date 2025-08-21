Какие мировые цены на золото?

В среду стоимость золота поднялась почти на 1% на фоне ослабления доллара США. Также инвесторы ожидали публикации протокола последнего заседания Федеральной резервной системы рассчитывая получить сигналы о дальнейших изменениях процентных ставок, пишет 24 Канал со ссылкой на Reuters.

Цены на золото на спотовом рынке выросли на 0,9% и достигли 3 343,42 доллара за унцию. Фьючерсы на золото в США также прибавили 0,9%, поднявшись до 3 387,10 доллара.

Вчера цены на золото снизились, поэтому сейчас трейдеры воспринимают это как возможность для покупок перед публикацией протокола ФРС,

– отметил рыночный стратег RJO Futures Боб Хаберкорн.

На предыдущем заседании ФРС оставила ставку без изменений, однако два члена центробанка выступили за ее снижение, считая, что это поможет сдержать дальнейшее ослабление рынка труда.

Если выступление Джерома Пауэлла будет иметь мягкий тон, это станет позитивным фактором для золота, которое само по себе не приносит дохода. В таком случае металл должен будет преодолеть отметку 3 350 за унцию и в дальнейшем протестировать уровень 3 400 долларов,

- добавил Хаберкорн.

Важно! Более низкие ставки традиционно поддерживают высокие цены на золото, поскольку этот металл не приносит процентного дохода.

Какие цены на золото установил НБУ?

В четверг, 21 августа, Нацбанк установил следующие закупочные цены на золото:

Банковский металл: 4 397,09 гривны за грамм.

Банковский металл, требующий доведения его признанными производителями до стандартов качества: 4 383,90 гривны за грамм.

Золото, которое не соответствует требованиям по качеству банковских металлов: 4 353,12 гривны за грамм.

Какая средняя цена на золотые изделия в ломбардах Украины?

Средние тарифы на прием золотых изделий в ломбардах Украины по пробам: