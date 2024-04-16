Золото может установить еще один феноменальный рекорд: прогнозы от гигантов Уолл-Стрит

Американская банковская и финансовая корпорация Citigroup поделилась новым прогнозом относительно золота, которое с начала года фиксирует рекорд за рекордом. Эксперты ожидают нового ценового скачка.

В Citigroup считают, что золото может в очередной раз обновить свой исторический максимум в следующие 6 – 18 месяцев. Это связывают сразу с рядом факторов.

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Новые прогнозы для золота

Отмечают, что драгоценный металл может вырасти в цене до 3000 долларов за унцию на фоне притока инвесторов и ожиданий, что Федеральная резервная система США все-таки начнет снижать процентную ставку.

В общем Citigroup – это еще один финансовый гигант, который прогнозирует рост цен на золото. В частности, в Goldman Sachs заявили, что золото находится на "непоколебимом бычьем рынке".

В результате они пересмотрели прогноз для золота, повысив его до 2700 долларов до конца года. В то же время эксперты UBS Group AG считают, что драгоценный металл к концу 2024 года вырастет в цене до 2 500 долларов за унцию.

В середине апреля цена золота пересекла отметку в 2400 долларов за унцию. Такой ценовой уровень уникален для драгоценного металла.

Золото растет в цене в связи с рядом причин:

Войны на Ближнем Востоке и в Украине;

Рост спроса на металл со стороны центральных банков;

Потребительский спрос в Китае.

На момент создания этого материала, золото торгуется на рынке с ценой на уровне 2374 долларов за унцию, согласно данным Markets Insider. Сейчас драгоценный металл демонстрирует отрицательную динамику.