Индия стремится торговать с Россией в рупиях

За последние три года объемы торговли между Индией и Россией выросли в 5 раз. Теперь Индия выступает за проведение торговых сделок в рупиях. Кроме того, индийские власти стремятся достичь еще двух целей. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.

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Двусторонний товарооборот между Индией и Россией на сегодня оценивают 66 миллиардов долларов. Это означает, что цель государств 100 миллиардов долларов к 2030 году выглядит очень реалистично. Напомним, что Индия – это один из ключевых импортеров российской нефти в мире. Тогда как большинство стран коллективного Запада отказались покупать российское сырье после начала полномасштабного вторжения России в Украину.

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Благодаря торговле в рупиях стремятся уменьшить зависимость страны от доллара США, а также частично изолировать экономику от глобальных потрясений. Министр иностранных дел Индии Субрахманьям Джайшанкар заявил, что взаимные расчеты в национальных валютах имеют важное значение. Соответствующее заявление он сделал на индийско-российском бизнес-форуме, который организовали в Мумбаи.