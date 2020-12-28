Президент США Дональд Трамп 28 декабря все же подписал государственный бюджет своей страны на 2021 год. Это обусловило стремительный рост цен на золото, а США избежали шатдауна.

Бюджет страны на 2021 год, который Трамп ранее называл позорным, предусматривает пакет мер по стимулированию экономики на сумму в 900 миллиардов долларов. Эта новость положительно повлияла на котировки драгоценных металлов, сообщает Минфин.

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С утра понедельника, 28 декабря, цена февральского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex выросла на 15,6 долларов до 1898,8 долларов за тройскую унцию.

В то же время мартовский фьючерс на серебро подорожал на 3,47%, до 26,808 доллара за унцию.

Дональд Трамп, который досиживает в Белом Доме последние дни, долго отказывался подписывать согласованный с его администрацией и одобренный конгрессом законопроект бюджета США на 2021 год. Это спровоцировало бюджетный кризис и слухи о шатдауне.

Причиной отказа стал предложенный в документе размер выплаты помощи в условиях пандемии коронавируса – президент потребовал увеличить выплату с 600 до 2000 долларов на человека.

На фоне сообщений о принятии мер по поддержке американской экономики продолжается снижение курса доллара, что в свою очередь является фактором для подорожания золота.