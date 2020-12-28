Президент США Дональд Трамп 28 грудня все ж підписав державний бюджет своєї країни на 2021 рік. Це зумовило стрімке зростання цін на золото, а США уникли шатдауну.

Бюджет країни на 2021 рік, який Трамп раніше називав ганебним, передбачає пакет заходів зі стимулювання економіки на суму 900 мільярдів доларів. Ця новина позитивно вплинула на котирування дорогоцінних металів, повідомляє Мінфін.

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З ранку понеділка, 28 грудня, ціна лютневого ф'ючерсу на золото на нью-йоркській біржі Comex зросла на 15,6 доларів до 1898,8 доларів за тройську унцію.

У той же час березневий ф'ючерс на срібло подорожчав на 3,47%, до 26,808 долара за унцію.

Дональд Трамп, який досиджує у Білому Домі останні дні, довго відмовлявся підписувати узгоджений з його адміністрацією і схвалений конгресом законопроєкт бюджету США на 2021 рік. Це спровокувало бюджетну кризу та чутки про шатдаун.

Причиною відмови став запропонований у документі розмір виплати допомоги в умовах пандемії коронавірусу – президент зажадав збільшити виплату з 600 до 2000 доларів на людину.

На тлі повідомлень про вжиття заходів з підтримки американської економіки триває зниження курсу долара, що в свою чергу є фактором для подорожчання золота.