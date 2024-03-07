Безостановочное подорожание золота продолжается: какие факторы влияют на динамику металла

Золото фиксирует рекорд за рекордом на рынке. Более того, все сигналы свидетельствуют, что это еще не конец.

Золото подорожало до нового исторического максимума. Рекорд зафиксировали во время торгов в среду, 6 марта.

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Золото фиксирует новые рекорды

В целом золото завершило торговый день с ценой на уровне 2158 долларов за унцию. Подорожание драгоценного металла продолжается. В частности, на нью-йоркской бирже Comex стоимость апрельских фьючерсов на золото выросла на 0,3% – почти до 2164 долларов за унцию.

К причинам, которые способствуют росту цен на золото, выделяют следующие:

Ослаблением курса доллара США;

Снижением доходности гособлигаций.

Напомним, что предыдущий рекорд зафиксировали буквально в первых числах марта. Тогда цена на драгоценный металл пересекла отметку в 2100 долларов за унцию. Также стоит добавить, что мировые центробанки активно скупают золото.

На момент создания этого материала, золото торгуется на рынке по цене на уровне 2155 долларов за унцию, информирует Business Insider.

Все это также происходит на фоне надежд, что Федеральная резервная система США вскоре начнет снижать процентные ставки, поскольку экономическая ситуация в стране ухудшается. Напомним, что в среду глава американского центробанка Джером Пауэлл выступал в Конгрессе, где заявил о целесообразности смягчения денежно-кредитной политики "в какой-то момент этого года".