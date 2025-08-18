Цены на золото: как изменилась стоимость драгоценных металлов
- Цена на золото выросла на 0,7% до 3359 долларов за унцию, тогда как серебро сохранило позиции, а платина и палладий подешевели.
- Рынки ожидают снижения ставок ФРС на предстоящем заседании, что традиционно поддерживает высокие цены на золото.
Цена на золото выросла, поскольку трейдеры ожидают возможных сигналов относительно процентных ставок на ежегодном заседании Федеральной резервной системы в США. Кроме того, инвесторы следят за важными дипломатическими переговорами между презентами США и Украины.
Какие цены на золото?
В понедельник, 18 августа, стоимость золота прибавила 0,7% и достигла около 3 359 долларов за унцию после недельного снижения на 1,8%. Серебро сохранило позиции, тогда как платина и палладий подешевели.
Цены на драгоценные металлы:
- серебро: 38,11 доллара за унцию;
- платина: 1 334,04 доллара за унцию;
- палладий: 1 118,50 доллара за унцию.
Что влияет на стоимость драгоценных металлов?
В пятницу, 22 августа в штате Вайоминг начнется выездная конференция, на которую съедутся руководители центральных банков со всего мира. Рынки закладывают в цены вероятность снижения ставок ФРС на следующем заседании в сентябре.
Важно! Более низкие ставки традиционно поддерживают высокие цены на золото, поскольку этот металл не приносит процентного дохода.
Председатель Федерального резервного банка Атланты Рафаэль Бостик, завершивший трехдневную поездку по юго-востоку США, отметил, что рост стоимости заимствований снижает прибыль компаний и что тарифное давление остается ощутимым. Он подчеркнул, что готов при необходимости пересмотреть подход к ставкам.
Рынки все больше ожидают, что ФРС займет более мягкую позицию на предстоящем симпозиуме в Джексон-Хоули, несмотря на небольшой рост инфляции в США на прошлой неделе. Участники рынка считают, что инфляционное давление продолжает ослабевать, – отметила аналитик Phillip Nova Pte в Сингапуре Приянка Сачдева.
Тем временем в США президент Украины Владимир Зеленский и его европейские союзники ждут прояснения, какие именно обязательства президент США Дональд Трамп взял на себя на саммите с Владимиром Путиным на прошлой неделе. В Европе опасаются, что он может попытаться заставить Киев пойти на болезненные уступки.
Примечательно! С начала года золото подорожало более чем на 25%, при этом основной рост пришелся на первые четыре месяца, когда в апреле цены достигли исторического максимума. Дополнительным фактором поддержки стали активные покупки золота центральными банками.