Каким должно быть ограничение цены российскую на нефть

По словам Зеленского, любое падение российских доходов от нефти помогает приблизить мир. Об этом президент Украины заявил в своем обращении к Сенату и Палате представителей парламента Нидерландов, пишет 24 Канал со ссылкой на Офис Президента.

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Чтобы по-настоящему закончить эту войну и построить настоящий прочный мир, нам нужно действовать по двум основным направлениям. Первое – максимальная изоляция России. Это означает политическую изоляцию, санкции всех видов и прекращение любого сотрудничества, которое помогает им выжить и продолжить воевать. Каждая схема, которая дает им возможность продолжать, должна быть перекрыта.,

– отметил Зеленский.

Президент также назвал цену российской нефти, которая не позволит Кремлю продолжать войну в Украине. По его мнению, для этого нужен потолок в 30 долларов за баррель.

Но что действительно повредит им и по-настоящему ограничит их способность вести войну, то это ограничение на уровне 30 долларов за баррель. Мир должен достичь этого уровня. Не только для того, чтобы помочь остановить войну России против нас, но и для того, чтобы предотвратить любые будущие военные операции, которые Россия может начать против Европы и Альянса,

– добавил Зеленский.

Президент также напомнил, что с начала полномасштабного вторжения РФ использовала 28 743 ударных дронов типа "Шахед". Из которых 2 736 атаковали Украину только в июне 2025 года.