Цены на нефть снова близки к рекорду: в чем причина
Источник:Bloomberg
Нефть снова дорожает и приближается к своим историческим максимумам. Росту способствует ослабление карантинных ограничений в Китае и переговоры ЕС по нефтяному эмбарго.
Нефть Brent превысила 120 долларов за баррель , несколько упав впоследствии. За прошлую неделю это сырье подорожало на 6%, что является рекордным показателем за последние 2 месяца.
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Почему нефть дорожает
Во-первых, основной потребитель нефти в мире – Китай – ослабляет карантинные ограничения , которые ввел из-за вспышки коронавируса. Так, ключевой центр Шанхая позволил всем производителям возобновить работу с июня. В то же время китайские чиновники заверили, что вспышка коронавируса в Пекине – под контролем.
Спрос в Китае сложно спрогнозировать, учитывая риски дальнейших карантинных ограничений. Но я подозреваю, что мы уже видели худшее,
– сказал Дэниел Хайнс, старший стратег Australia & New Zealand Banking Group Ltd.
Во-вторых, рынок готовится к возможному нефтяному эмбарго ЕС против России . Хотя страны ЕС не смогли договориться о соглашении в воскресенье, переговоры будут продолжаться в течение недели.
Всплеск цен на энергоносители способствовал резкому росту темпов инфляции , что побудило центральные банки стран перейти к более жесткой монетарной политике с поднятием процентных ставок.
Что известно о нефтяном эмбарго
- ЕС уже месяц не может согласовать шестой пакет санкций против России.
- Основная проблема в Венгрии, которая не согласна даже на многочисленные компромиссные решения от ЕС.
- Однако некоторые другие страны-члены выступают против такого шага.
- По информации Bloomberg, ЕС даже обдумывает эмбарго только морской нефти, а не трубопроводной, чтобы принять санкцию в каком-либо виде.
- Представитель ЕС сказал, что соглашение все еще возможно в ближайшие дни, когда лидеры встретятся.