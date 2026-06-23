Нефть снова дешевеет: какие прогнозы готовят аналитики на третий квартал 2026 года

Цены на нефть во вторник, 23 июня, снизились. Они продолжили падение, как и накануне, на фоне определённого прогресса в восстановлении поставок нефти через Ормузский пролив после мирных переговоров между США и Ираном.

Что происходит с ценами на нефть

В понедельник, 22 июня, цены упали более чем на 3% в результате того, что США предоставили Ирану 60-дневное ослабление санкций после первых мирных переговоров, о чем пишет Reuters.

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Фьючерсы на нефть марки Brent подешевели на 43 цента, или примерно на 0,6% — до 77,47 доллара за баррель;

американская нефть West Texas Intermediate (WTI) потеряла 32 цента, или 0,4%, опустившись до 73,54 доллара за баррель.

По словам аналитика SEB Research Оле Хвальбю, в настоящее время страны будут стремиться пополнить свои запасы сырья. Однако в краткосрочной перспективе ослабление санкций не окажет значительного давления на цены, поскольку меморандум о взаимопонимании между США и Ираном пока остается новым и хрупким.

Танкеры с нефтью и СПГ проходили через Ормузский пролив, что свидетельствует о постепенном возобновлении движения.

Падение цен произошло после выходных. В частности, банк Rabobank понизил свои прогнозы по ценам на нефть из-за снижения рисков перебоев в Персидском заливе. Теперь банк ожидает, что средняя цена на нефть марки Brent составит 79 долларов за баррель в третьем квартале и 78 долларов в четвёртом квартале.

Таким образом, мир потерял миллионы баррелей поставок нефти и газа из-за войны в Иране. Боевые действия на Ближнем Востоке на несколько месяцев заблокировали Ормузский пролив. Он является ключевым маршрутом, через который проходит большая часть мировых поставок нефти и СПГ. Это, в частности, повлияло на экономическую ситуацию во всем мире.

Что еще известно о ценах на нефть

Напомним, что 22 июня иранские переговорщики заявили о прогрессе в переговорах с Соединенными Штатами. Это повлияло на стоимость нефти.

А 19 июня стало известно, что нефтяные танкеры начали проходить через Ормузский пролив. Это также способствовало падению цен.