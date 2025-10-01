Какая цена нефти 1 октября 2025 года?

На цену нефти влияет также и производитель, сообщает 24 Канал со ссылкой на данные Trading Economics.

По состоянию на сейчас, стоимость основных марок такова:

Brent сегодня торгуется по – 65,79 доллара за баррель.

сегодня торгуется по – 65,79 доллара за баррель. Американская нефть WTI – 62,15 доллара за баррель.

– 62,15 доллара за баррель. Российская Urals – 62,28 доллара за баррель.

Благодаря чему удалось стабилизировать ситуацию на рынке нефти?

После двух дней падения, цены на нефть стабилизировались. Ситуация на нефтяном рынке сейчас корректируется под влиянием таких факторов:

вероятное увеличение добычи со стороны ОПЕК+;

шатдаун, который возник в США.

Справка: Термином "шатдаун" обозначают временную приостановку работы американского правительства.

Слабость в значительной степени обусловлена событиями со стороны предложения, поскольку ОПЕК постепенно восстанавливает производство, что усиливает беспокойство рынка относительно потенциального избытка предложения,

– отметил основатель исследовательской фирмы SS WealthStreet из Нью-Дели Сугандха Сачдева.

Как уже стало известно, ОПЕК+ может увеличить добычу нефти до 411 000 или 500 000 баррелей в день. Пока прогнозы источников различаются.

Заметьте! ОПЕК отреагировала на эти теории. Организация навала обманчивой информацию об увеличении добычи до 500 000 баррелей в сутки.

Также не стоит отбрасывать влияние на рынок и сокращение объемов запасов сырой нефти в США на 3,67 миллиона баррелей за неделю (20 – 26 сентября). Эта ситуация несколько отрегулирована ростом в этот же период:

объемов бензина – на 1,3 миллиона баррелей;

дистиллятов – на 3 миллиона баррелей, по сравнению с прошлой неделей.

Обратите внимание! В понедельник цены на Brent и WTI упали более чем на 3%. Это самое резкое падение, начиная с 1 августа. А во вторник эта тенденция продолжилась.

Что нужно знать о нефти сейчас?