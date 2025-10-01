Какая цена нефти 1 октября 2025 года?
На цену нефти влияет также и производитель, сообщает 24 Канал со ссылкой на данные Trading Economics.
По состоянию на сейчас, стоимость основных марок такова:
- Brent сегодня торгуется по – 65,79 доллара за баррель.
- Американская нефть WTI – 62,15 доллара за баррель.
- Российская Urals – 62,28 доллара за баррель.
Благодаря чему удалось стабилизировать ситуацию на рынке нефти?
После двух дней падения, цены на нефть стабилизировались. Ситуация на нефтяном рынке сейчас корректируется под влиянием таких факторов:
- вероятное увеличение добычи со стороны ОПЕК+;
- шатдаун, который возник в США.
Справка: Термином "шатдаун" обозначают временную приостановку работы американского правительства.
Слабость в значительной степени обусловлена событиями со стороны предложения, поскольку ОПЕК постепенно восстанавливает производство, что усиливает беспокойство рынка относительно потенциального избытка предложения,
– отметил основатель исследовательской фирмы SS WealthStreet из Нью-Дели Сугандха Сачдева.
Как уже стало известно, ОПЕК+ может увеличить добычу нефти до 411 000 или 500 000 баррелей в день. Пока прогнозы источников различаются.
Заметьте! ОПЕК отреагировала на эти теории. Организация навала обманчивой информацию об увеличении добычи до 500 000 баррелей в сутки.
Также не стоит отбрасывать влияние на рынок и сокращение объемов запасов сырой нефти в США на 3,67 миллиона баррелей за неделю (20 – 26 сентября). Эта ситуация несколько отрегулирована ростом в этот же период:
- объемов бензина – на 1,3 миллиона баррелей;
- дистиллятов – на 3 миллиона баррелей, по сравнению с прошлой неделей.
Обратите внимание! В понедельник цены на Brent и WTI упали более чем на 3%. Это самое резкое падение, начиная с 1 августа. А во вторник эта тенденция продолжилась.
Что нужно знать о нефти сейчас?
Украина продолжает атаковать российские НПЗ. По мнению бывшего командующего армией США Бена Ходжеса, это удачная стратегия, ведь прекращение экспорта нефти станет концом для России.
Венгрия не планирует отказываться от российской нефти. По мнению венгерского премьера Орбана, отказ критически повлияет на экономику, сообщает Bloomberg.
Индия хочет и в дальнейшем получать российскую нефть. Нью-Дели готовы договариваться. Однако сначала индийское правительство, чтобы США пошли на уступки.