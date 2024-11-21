Война России в Украине спровоцировала существенный рост цен на нефть
Рынок нефти волнует развитие событий вокруг полномасштабной войны России против Украины. Этот фактор даже нивелировал важные новости из США.
Что происходит на мировом рынке нефти
В четверг, 21 ноября, цены на нефть снова растут. На рынок влияют опасения относительно эскалации войны между Россией и Украиной. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на Reuters.
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Этот фактор даже перевесил больше, чем ожидали рост резервов нефти в США. Также добавим, что эксперты из разных банков и финансовых учреждений прогнозируют существенное падение цен на нефть в 2025 году.
В частности, украинский экономист эксклюзивно рассказал, или может ли это привести к ценовой войны между Саудовской Аравией и Россией, которые входят в ОПЕК+.
Цены на нефть на сегодня
Нефть Brent подорожала на 60 центов или на 0,82% с начала торгов. Эталонный бренд нефти торгуется на уровне 72,81 доллара за баррель. Американское сырье WTI выросло в цене на 64 цента или на 0,93%. Контракты на сырье сейчас стоят 69,39 доллара за баррель.
Согласно данным Bloomberg, актуальные цены на нефть остановились на таких уровнях:
Фьючерсы на нефть марки Brent стоят 73,69 доллара за баррель (+ 1,21%);
- Контракты WTI торгуются на уровне 69,66 доллара за баррель (+1,32%).