Как изменилась цена золота за неделю

Золото закончило неделю, которая завершилась 15 ноября, с наибольшим спадом с 2021 года. В частности, в пятницу драгоценный металл торговался на уровне 2560 долларов за тройскую унцию. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на Trading Economics.

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Всего за неделю металл подешевел почти на 5%, по данным Markets Insider. Золото оказалось под давлением из-за стремительного роста доллара США. Напомним, что американская валюта дорожает после победы Дональда Трампа на президентских выборах в 2024 году.

Кроме того, теперь на рынках ожидают замедления темпов снижения процентной ставки в США, что является поддержкой для валюты. Ранее эксперты из Bank of America прогнозируют, что золото подорожает до 3000 долларов за унцию до конца 2025 года.

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Как прошла неделя на рынке для серебра

Серебро во время торгов в пятницу стабилизировалось на рынке. Цена драгоценного металла колебалась на уровне 30,30 доллара за унцию, по данным Markets Insider. По сравнению с предыдущей неделей металл подешевел на 1,12 доллара. За неделю серебро просело в цене на 3,5%, как и неделю до этого. Металл дешевеет четвертую неделю подряд.

За месяц серебро потеряло в цене 10,20%. Кроме того, цена металла упали ниже минимума, который зафиксировали 6 ноября – 31,2 доллара за унцию. На серебро также давит укрепление позиций доллара на рынке и победа Дональда Трампа. Дело в том, что рынки ожидают, что его политика спровоцирует рост инфляции в США, а также будет более агрессивной в отношении Китая, что может уменьшить спрос на этот металл.

Как изменились цены на медь

Медь также завершила неделю с отрицательной динамикой. В пятницу цена на металл стабилизировалась на уровне 4,08 доллара за фунт (0,45 килограмма). Однако за неделю металл зафиксировал наибольший результат за 4 месяца – 5,75%. Тогда как за месяц спад составил 7,48%. Это реакция рынка на постоянные опасения относительно спроса и рост в цене доллара США.

Также инвесторы были разочарованы последними экономическими стимулами, которые предложили власти Китая. Напомним, что именно эта страна является крупнейшим потребителем металла в мире. Тогда как стоимость тонны меди на конец недели составляет 9002,5, информирует портал LME. За неделю металл просел в цене более чем на 400 долларов.