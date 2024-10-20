Билл Гейтс рассказал о своем капитале

Соучредитель компании Microsoft Билл Гейтс на шоу американского комика и ведущего признался, сколько денег у него останется, если он потеряет почти весь свой капитал. На момент интервью для The Late Show with Stephen Colbert его состояние оценивали в 138 миллиардов долларов.

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Это означает, что в случае потери 99% капитала Билл Гейтс все равно останется миллиардером. По его словам, его капитал составит 1,3 миллиарда долларов.

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На момент создания этого материала, Forbes оценивает состояние Билла Гейтса в 105,5 миллиардов долларов. Он занимает 14 строчку в рейтинге самых богатых людей мира, который возглавляет Илон Маск. Тогда как Bloomberg сообщает, что Гейтс владеет капиталом в размере 162 миллиардов долларов.