Считанные недели до дефицита: что с мировыми запасами нефти и может ли ее стоимость взлететь

Еще раньше Фатих Бироль, глава Международного энергетического агентства, заявил, что коммерческие запасы нефти в мире истощаются. Сейчас осталось всего лишь несколько недель до их исчерпания.

Дело в том, что еще раньше на рынок нефти были высвобождены стратегические запасы в объеме 2,5 миллиона баррелей нефти в день для стабилизации рынка из-за блокировки Ормузского пролива. Несмотря на энергетический кризис в мире, спрос на топливо только растет, в частности из-за активного сезона перевозок и аграрных работ.

В то же время аналитики предупреждают, что дальнейшее сокращение запасов может не только подтолкнуть цены на нефть вверх, но и ускорить инфляцию в мире. Кроме того, эта ситуация будет играть на руку только России, которая получает дополнительные доходы от экспорта энергоресурсов.

24 Канал узнал, действительно ли мировые запасы нефти стремительно сокращаются, сколько сейчас стоит нефть, может ли Россия заработать на кризисе вокруг Ормузского пролива и способны ли нефтяные доходы перекрыть дефицит российского бюджета.

Действительно ли на рынке нефти не будет хватать запасов?

В издании Reuters отмечается, что сейчас стартовал активный сезон перевозок и посевной кампании, что только ускоряет потребление дизеля, авиатоплива и других нефтепродуктов.

Оценка МЭА свидетельствует о том, что в марте и апреле мировые запасы нефти сократились на рекордные 246 миллионов баррелей. Агентство прогнозирует, что в 2026 году глобальное предложение нефти будет отставать от спроса примерно на 1,78 миллиона баррелей в сутки. Таким образом, ожидания профицита, который ранее прогнозировали на 2026 год, было пересмотрено на ожидания дефицита.

В свою очередь, дальнейшее сокращение запасов повлияет на стоимость нефти, а именно усилит давление на нее. Соответственно, рост инфляции во многих странах мира ускорится.

Напоминаем! На фоне резкого сокращения поставок из-за конфликта вокруг Ирана и перебоев в работе Ормузского пролива страны-члены Международного энергетического агентства начали активно высвобождать стратегические запасы нефти на рынок. В марте агентство согласовало крупнейший в истории объем такого высвобождения – 400 миллионов баррелей. А по состоянию на 8 мая по факту на рынок было поставлено 164 миллиона баррелей, то есть меньше половины от объявленного объема. До конца июля 2026 года ожидается высвобождение дополнительных 210 миллионов баррелей.

Кроме того, дополнительное давление на рынок создает еще и сезонный рост потребления, ведь в Северном полушарии начался период активных перевозок и аграрных работ. И несмотря на высокие цены, потребление нефти до сих пор остается значительным – в 2026 году оно составит около 104 миллиона баррелей в сутки.

Как рассказал в комментарии 24 Каналу экономист Иван Ус, с конца февраля этого года ситуация с Ормузским проливом остается нестабильной. Этот период мир прошел исключительно благодаря запасам нефти.

Иван Ус, главный консультант Национального института стратегических исследований Логично, что сейчас эти запасы завершаются. И мир "притаился" в ожидании того, что же будет дальше. Еще ранее президент Дональд Трамп заявлял о якобы операции против Ирана для разблокирования Ормуза, впрочем, в последний момент команды о нанесении удара так и не было. Кроме того, Иран фактически требует средств за передвижение любых танкеров, которые будут находиться во внутренних водах страны.

Сейчас решается вопрос о том, насколько можно компенсировать запасы нефти за счет стран, которые не находятся в регионе. То есть речь идет о Малайзии, Австралии и тому подобное. Поэтому сказать, что сейчас есть 100% зависимость именно от Ормуза – нельзя, хотя ощущение нехватки нефти все же присутствует.

В то же время для 24 Канала эксперт Тантели Ратувухери рассказал, что на самом деле заявление представителя МЭА "очень расплывчатое", поскольку оно измеряет временной горизонт в "неделях". А это оставляет пространство для спекуляций относительно рисков – от одной недели до нескольких месяцев запасов.

С другой стороны, обсуждения в СМИ о давлении на запасы нефти в определенной степени обманчивы, потому что они в основном учитывают плавучие хранилища нефти (в частности на танкерах), игнорируя наличие континентальных подземных запасов.

Тантели Тарувухери, ассоциированный эксперт Центра глобалистики "Стратегия ХХІ" На самом деле уровень риска и временные ограничения значительно отличаются между странами. Более того, существует очевидное несоответствие между глобальным уровнем риска для запасов сырой нефти, с одной стороны, и запасов нефтепродуктов, с другой.

По словам эксперта, беспокойство МЭА может быть связано с представлением, что Китай, который накопил наибольшие запасы нефти и, соответственно, считается наиболее устойчивым к потенциальному кризису, приближается к своему пределу.

В то же время мировому рынку удалось поглотить менее половины общего объема высвобожденных запасов нефти, согласованного странами G7.

Какой объем транзита приходится на Ормузский пролив?

Андрей Урста, генеральный менеджер в сфере развития рынков DiXi Group, рассказал для 24 Канала, что согласно данным Управления энергетической информации США на Ормузский пролив в первом полугодии 2025 года приходился транзит 20,9 миллиона баррелей нефти в сутки, что составляло 26,2% глобальной морской торговли нефтью и 20% глобальных поставок нефти.

Пролив хоть и функционирует, но в очень ограниченном режиме: согласно мониторингового инструмента Strait of Hormuz Live Tracker сейчас через него проходят суда с совокупным дедвейтом в 515 тысяч тонн в день, что составляет 5% от среднего показателя до блокировки пролива (10,3 миллиона тонн).

Андрей Урста, генеральный менеджер в сфере развития рынков DiXi Group Поэтому любое затягивание кризиса будет продолжать оказывать давление на рынок и на мировые запасы нефти. Приведет ли такое затягивание к реальным дефицитам и ценовым рекордам – зависит от его продолжительности.

В то же время согласно данным Международного энергетического агентства (МЭА), по состоянию на март 2026 года коммерческие запасы нефти и нефтепродуктов стран ОЭСР покрывали 64,4 дня ожидаемого спроса.

По состоянию на февраль 2026 экстренные государственные запасы стран ОЭСР, которые являются импортерами нефти и нефтепродуктов, покрывали 62 дня импорта.

Поэтому определенный резерв для смягчения падения предложения есть, однако он ограничен и уже в апреле 2026 года он был еще меньше: глобальные запасы в этот месяц сократились на 117 миллионов баррелей (3,9 миллиона баррелей в сутки), запасы стран ОЭСР – на 146 миллионов баррелей (4,9 миллиона баррелей в сутки),

– добавляет эксперт.

Даже быстрое завершение кризиса не будет означать быстрое уменьшение цен, ведь для восстановления нормального баланса спроса и предложения понадобится больше времени.

Поэтому прогноз Управления энергетической информации США свидетельствует о том, что даже если блокировка пролива завершится в конце мая, цены на нефть марки Brent останутся на уровне 106 долларов за баррель в июне 2026 года, а более значительного ценового падения до 89 долларов следует ожидать только в четвертом квартале этого года.

Сколько сейчас стоит нефть?

Сейчас мировой рынок нефти все же ожидает операцию США, которую они планируют против Ирана для разблокирования пролива, говорит Ус. Поэтому конечная цена все же будет зависеть от успешности этой операции.

Напоминаем, что еще 4 мая Дональд Трамп объявил об операции под названием "Проект Свобода" для того, чтобы сопровождать суда, которые проходят через Ормузский пролив.

Различные аналитики прогнозируют, что в случае успешности операции нефть может снова вернуться к своему предыдущему ценовому показателю – 60 долларов за баррель для марки Brent,

– говорит экономист.

К этому всему стоит учесть и то, что венесуэльская нефть хоть и не существенно, но возвращается. Поэтому совокупность всех этих факторов может привести к снижению цены на нефть до конца этого года. Но несмотря на это, прогнозировать ситуацию пока трудно, ведь никто не уверен, насколько успешной может оказаться операция США против Ирана и вообще состоится ли она.

Тантели Тарувухери тоже говорит, что дальнейшее сокращение коммерческих запасов нефти может усилить давление на использование глобальных стратегических резервов. И уже заметна готовность частично размораживать санкционные нефтяные активы, в частности России и Венесуэлы.

В то же время динамика цен на нефть в течение последних недель свидетельствует об осторожном неприятии резкого роста цен – средняя цена на нефть почти стабилизировалась в диапазоне 90 – 110 долларов США в течение длительного времени.

И самое главное, что администрация США почти перестала посылать ударные волны на весь нефтяной рынок, поскольку президент Дональд Трамп, кажется, выбрал более примирительный стиль риторики относительно войны,

– добавил эксперт Центра глобалистики "Стратегия XXI".

На этом фоне цены на нефть до сих пор остаются вблизи самых высоких уровней за последние годы:

По данным U.S. Energy Information Administration, в начале мая цена Brent удерживалась вблизи 106 долларов за баррель.

По состоянию на 20 мая, котировки марки Brent составляли 108 долларов за баррель, свидетельствовали данные Trading Economics. А котировки американской марки WTI – чуть больше, чем 101 доллар за баррель.

А уже 25 мая показатели изменились, а именно опустились ниже чем 100 долларов за баррель: марка Brent – 98 долларов за баррель WTI – 91,17 доллара за баррель.

Еще ранее упоминалось, что ценовые показатели мировой нефти упали, в частности из-за новых заявлений Трампа, например то, что война с Ираном завершится очень быстро.

Как объясняет аналитик по исследованиям нефти в LSEG Эмрил Джамаль, базовые цены снизились из-за потенциальной сделки, поскольку рынок оценивает геополитические результаты. Однако стоимость, вероятно, все еще будет демонстрировать определенный потенциал роста.

Кому выгодна война в Иране и перекрытие Ормузского пролива?

По данным Службы внешней разведки Украины, за 4 месяца 2026 года бюджетный дефицит России достиг 78,4 миллиарда долларов, а это 2,5% ВВП.

Если сравнивать с аналогичным периодом прошлого года, то эта цифра почти вдвое больше. В целом Россия на 2026 год заложила оценку дефицита бюджета только на уровне 50,5 миллиардов долларов, а в апреле этого года этот план был перевыполнен,

– добавляют в разведке.

Отмечается, что главным драйвером такого роста дефицита является недостаточные поступления в бюджет, в частности из-за того, что поступления от продажи углеводородов упали на 38,3% – то есть до 30,6 миллиарда долларов. Поэтому, чтобы частично перекрыть провал, власти России подняли базовую ставку НДС. Из-за этого ненефтегазовые доходы формально выросли на 10,2% – до 125,6 миллиарда долларов.

Кроме того, Китай и Индия на фоне энергетического кризиса из-за блокировки Ормуза резко увеличили закупки российской нефти, чтобы компенсировать перебои с поставками, пишет CNBC.

В марте Индия получала 2,14 миллиона баррелей нефти в сутки из России, что составляло 47% всего ее импорта.

А по состоянию на апрель Китай и Индия в целом сравнялись в закупках, где каждая из них обеспечивает себе по 1,6 миллиона баррелей российской нефти в сутки.

Интересно, что по итогам марта нефтегазовые доходы российского бюджета могли в целом составить 617 миллиардов рублей, что на 43% больше, чем в феврале того же года, пишут в DW. Впрочем объясняется, что такой рост был обеспечен, кроме налога на добычу полезных ископаемых, еще и налогом на дополнительный доход.

К тому же в марте нефтегазовые доходы России рассчитывали еще учитывая низкие февральские цены, где цена за нефть Urals была на уровне 44,6 доллара за баррель.

Если же средняя цена барреля российской нефти в марте составила 77 долларов (данные минфина России), доллар в среднем стоил 80,14 рубля, а объемы добычи нефти в марте были на уровне февраля, то бюджет России может получить от налога на добычу полезных ископаемых 740 миллиардов рублей , подсчитал для издания эксперт Берлинского центра Карнеги, бывший руководитель департамента стратегии и инноваций "Газпром нефти" Сергей Вакуленко.

, подсчитал для издания эксперт Берлинского центра Карнеги, бывший руководитель департамента стратегии и инноваций "Газпром нефти" Сергей Вакуленко. Дополнительно, в апреле в бюджет поступит налог на дополнительный доход за первые 3 месяца 2026 года, а это по расчетам Вакуленко, около 290 миллиарда рублей. То есть в целом это около 1,03 триллиона рублей.

Зато расчеты от Reuters свидетельствуют, что в мае налоговые поступления в бюджет России составят 650 миллиардов рублей или 8,65 миллиардов долларов. В издании сумму подсчитали через предварительные данные добычи нефти и цены на ресурс.

Интересно, что в отчете Института KSE при Киевской школе экономики, полученном Der Spiegel еще в марте, поступления, которые может получить Россия от нефти на фоне ситуации с Ормузом, составляет 250 миллиардов долларов дополнительных доходов в этом году.

Сможет ли Россия покрыть весь свой дефицит бюджета доходами с нефти?

Как объясняет экономист Иван Ус, дефицит бюджета России только за 4 месяца этого года уже составил почти 6 триллионов рублей, поэтому те дополнительные средства от продажи нефти, которые сейчас она получает, не покроют всего дефицита.

Конечно, что повышение цен на нефть частично помогло России получить больше денег, но этого все равно недостаточно. Для того чтобы это дало хотя бы какой-то результат, российская нефть должна стоить до конца этого года не менее 90 долларов за баррель,

– говорит он.

Об этом также говорит финансовый аналитик Андрей Шевчишин в комментарии РБК-Украина. Эксперт отмечает, что цена нефти российской марки должна держаться на сегодняшнем уровне минимум до второго квартала 2027 года.

Второй вариант, который может случиться в этой ситуации, это то, что цена на нефть достигнет 200 долларов за баррель. Тогда стоимость российской марки должна продержаться на такой отметке по крайней мере 4 – 5 месяцев.

Заметьте! Сейчас российская нефть марки Urals торгуется около 100 долларов за баррель, приближаясь к международным эталонным ценам, поскольку закрытие Ормузского пролива уменьшило мировые поставки нефти, пишут на Trading Economics.

Ус добавляет, что война в Иране выгодна России, но любая нормализация рынка приведет к снижению стоимости нефти. Поэтому Кремль не сможет компенсировать дефицит.