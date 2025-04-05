Как изменились цены на нефть за неделю

Эталонные бренды нефти за неделю, которая длилась с 31 марта по 4 апреля, резко обвалились в цене. Особенно стремительно цены на нефть падали во второй половине недели, пишет 24 Канал со ссылкой на Reuters.

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Только в пятницу, 4 апреля, цены на нефть упали до минимума за 4 года. Цена нефти Brent обвалилась до 64,03 доллара за баррель, тогда как американская нефть WTI – до 60,45 доллара за баррель.

Всего за неделю сорт нефти Brent зафиксировал спад на 10,9%. Это самое большое падение для марки нефти за полтора года. Сырье WTI за аналогичный период подешевела на 10,6%, что является пиковым обесцениванием за 2 года.

Главным фактором влияния на рынке нефти на этой неделе были решения двух крупнейших экономик мира по тарифам. Сначала президент США Дональд Трамп ввел новые пошлины почти для всего мира, начав глобальную торговую войну. Китай решил ввести пошлины на американские тарифы в ответ на политику США. Эксперты сейчас переживают, будет ли рецессия и какими будут перспективы спроса на нефть.

Напомним, что, что конец недели также оказался крайне неудачным и для России на рынке нефти. Самая известная марка российской нефти Urals 4 апреля также резко подешевела. Цена нефти Urals опустилась ниже 60 долларов за баррель.