Цены на нефть резко обвалились, но быстро вернулись к росту: что происходит

На рынке нефти зафиксировали резкий обвал цен. На динамику цен на нефть влияли сигналы из двух мощных экономик.

Мировые цены на нефть на сегодня

Цены на нефть обвалились до минимума за два месяца. С таким результатом эталонные бренды нефти завершили торги во вторник 25 февраля. По состоянию на сегодня, 26 февраля, нефть вернулась к росту. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на Reuters.

Интересно США и Россия далеко позади: где больше всего нефти в мире

Цены на нефть зафиксировали спад на фоне опасений относительно слабых экономических данных из США и Германии. Поэтому на первый план снова вышло беспокойство относительно падения спроса на нефть. Еще один фактор влияния – это признаки того, что добыча нефти в некоторых странах растет.

Какая цена 1 барреля нефти

Контракты на нефть Brent упали в цене на 1,76 доллара или на 2,4% во время торгов 25 февраля. Сырье торгуется на уровне 73,02 доллара за баррель. Нефть West Texas Intermediate подешевела на 1,77 доллара или на 2,5%. Американская нефть завершила день с ценой на уровне 68,93 доллара за баррель.

Согласно данным Bloomberg, актуальные цены на нефть на 26 февраля остановились на таких уровнях: