Цены на нефть растут, но есть важный нюанс

Эталонные бренды нефти начинают новую неделю на рынке с роста. Однако есть факторы, которые сдерживают рост цен на нефть.

Мировые цены на нефть сегодня

В понедельник, 28 апреля, эталонные бренды нефти демонстрируют положительную динамику на рынке. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Reuters. В то же время на рынке есть факторы, которые сдерживают рост цен на нефть.

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На рынок нефти влияет неопределенность относительно переговоров о торговле между США и Китаем. Это страны с крупнейшими экономиками в мире. Соответственно это омрачает перспективы глобального роста и спроса на топливо. Кроме того, перспектива увеличения предложения со стороны ОПЕК+ способствует появлению более мрачных прогнозов, что цен на нефть.

К теме! Цены на нефть за прошедшую неделю существенно упали. На рынок влияли тарифные войны между США и Китаем, критика Дональда Трампа в отношении центрального банка США и его главы, планы ОПЕК + по добыче.

Сколько стоит нефть сегодня

Цена нефти Brent выросла на 22 цента или на 0,09%. Марка нефти торгуется на уровне 67,09 доллара за баррель. Сырье West Texas Intermediate подорожало на 24 цента. Цена американской нефти достигла 63,26 доллара за баррель.

По данным Bloomberg, актуальные цены на нефть остановились на таких уровнях: