Цены на нефть продолжают расти: сколько стоят эталонные марки Brent и WTI 7 июля

После существенного падения цен на рынке нефти динамика начала возвращаться к росту. Какая стоимость двух самых популярных марок нефти в мире 7 июля читайте дальше.

Сколько стоит нефть

Августовские фьючерсы на нефть марки Brent в четверг, 7 июля торгуются на уровне 101,03 доллара за баррель. С момента открытия рынка нефть подорожала на 0,34 доллара (+0,34%), по данным Finance! Yahoo.

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В то время как фьючерсы на нефть американской марки WTI сегодня стоят 99,05 доллара за баррель. С начала торговой сессии эта марка выросла в цене на 0,52 доллара (+0,53%).

Что происходило на рынке нефти

На этой неделе стоимость одной из марок нефти впервые с мая упала ниже 100 долларов за баррель. В частности, речь идет о WTI. Дело в том, что инвесторы опасаются надвигающейся глобальной рецессии, ведь во время нее спрос на нефть упадет.

Однако на сегодня, 7 июля, фиксируют положительную динамику цен. Ведь рядом со страхом будущей глобальной рецессии есть реальность – спрос на нефть сейчас выше предложения.

Как может развиваться ситуация с ценой на нефть

Ситуация на рынке нефти существенно зависит от того, когда будет рецессия. Если ее не будет, то Goldman Sachs прогнозирует, что стоимость нефти Brent этим летом может возрасти до 140 долларов за баррель. В то же время Королевский банк Канады ожидает, что нефть может подняться в цене до 150 долларов и выше барреля в течение следующих 18 месяцев.

В то время как в условиях развития сценария с рецессией, то нефть может обвалиться в цене до 65 долларов в этом году с последующим падением до 45 долларов в следующем году, прогнозирует Citigroup.

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