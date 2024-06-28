Нефть демонстрирует сильные позиции на рынке на фоне сигналов из США

Нефть снова растет в цене на фоне сигналов из США. Кроме того, обе марки нефти фиксируют положительную динамику в течение недели и месяца.

Сколько стоит нефть на рынке

В пятницу, 28 июня, нефть Brent выросла на 48 центов или 0,56%. Сырье торгуется на уровне 86,87 доллара за баррель. Это августовские контракты на нефть. Тогда как фьючерсы на сентябрь подорожали на 0,53% до 85,71 доллара за баррель.

Читайте также В Украине появится еще один государственный банк

Параллельно нефть West Texas Intermediate выросла в цене на 53 цента или на 0,64%. Американское сырье торгуется на уровне 82,26 доллара за баррель информирует Reuters. За месяц обе марки нефти могут подорожать более чем на месяц.

Согласно данным Bloomberg, актуальные цены на нефть остановились на таких уровнях:

Фьючерсы на нефть марки Brent стоят 86,96 доллара за баррель (+0,66%)

Контракты WTI торгуются по цене 82,34 доллара за баррель (+0,73%).

Согласно данным MarketWatch, что с января 2024 года нефть Brent подорожала почти на 11,43%, тогда как американское сырье WTI за аналогичный период прибавило в цене на 15,52%.

Какие факторы влияют на рынок нефти

Напомним, что эксперты объяснили, сколько нефти осталось в недрах Земли. В частности, они рассказали, какие объемы сырья будут доступны для добычи в будущем.

На торгах в Азии цены на нефть выросли и на пути к третьему подряд недельному росту. Черное золото выигрывает от роста ожиданий, что Федеральная резервная система США вскоре начнет снижать процентные ставки, поскольку это может привести к росту спроса со стороны потребителей.

Цены на нефть также поддержало восстановление физической маржи нефтепереработки. В частности, в июне маржа нефтепереработки в Сингапуре в среднем выросла на 1 доллар по сравнению с маем и составила около 3,60 доллара за баррель.