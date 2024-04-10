Ближний Восток "нейтрализовал" новости из США: как отреагировал рынок нефти
Нефть начинает новый торговый день с роста цен. На рынок влияет ситуация на Ближнем Востоке. О главных колебаниях цен на черное золото – рассказываем в материале 24 Канала.
Как изменилась стоимость нефти на рынке
В среду, 10 апреля, нефть Brent начинает торговый день с ценой на уровне 89,67 доллара за баррель. Сырье прибавило в цене 25 центов с начала торгов.
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В то же время нефть WTI выросла в цене на 24 цента. Стоимость американской нефти колеблется на уровне 85,47 доллара за баррель, согласно данным Reuters.
Согласно данным Bloomberg, актуальные цены на нефть колеблются на таких уровнях:
- Фьючерсы на нефть марки Brent стоят 89,69 доллара за баррель (+0,30%)
- Контракты WTI торгуются по цене 85,51 доллара за баррель (+0,33%).
Почему нефть дешевеет на рынке
Нефть снова растет в цене, хотя предыдущие два дня подряд завершали торги с потерями. Дело в том, что тупиковая ситуация в переговорах о прекращении огня в Газе способствовала восстановлению неопределенности относительно безопасности поставок сырья с Ближнего Востока, нивелировав новость о большем, чем ожидали увеличение запасов нефти в США, информирует издание Reuters.Інвестиції та трейдинг – це шлях до фінансової свободи, який підвладний кожному. Головне – почати та отримувати перші результати завдяки надійному партнеру, як-от Forex Club. Ця компанія допоможе отримати максимальні бонуси та великі можливості на фінансових ринках!