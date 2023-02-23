Последние изменения на рынке нефти
В ходе торгов в среду, 22 февраля 2023 года, нефть Brent торговалась на рынке по цене на уровне 80,60 доллара за баррель. Сырье подешевело на 2,45 доллара или 3% во время торговой сессии.
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Американская нефть, известная на рынке под брендом West Texas Intermediate, завершила очередной торговый день с ценой на уровне 74,05 доллара за баррель. В общем, марка черного золота потеряла во время торговой сессии на 2,41 доллара или 3%, пишет издание Reuters.
По данным Bloomberg, стоимость нефти остановилась на следующих уровнях:
- Марка нефти Brent торгуется на уровне 80,60 доллара за баррель (-2,95%);
- Баррель американской нефти WTI торгуется по цене 73,93 доллара за баррель (-0,03%).
Ключевые факторы воздействия
Цены на нефть упали до самого низкого уровня за две недели, а точнее с 3 февраля. Дело в том, что озабоченность инвесторов растет, поскольку они считают, что последние данные подтолкнут центральные банки к более агрессивному поднятию базовой ставки. Это может усилить давление на экономический рост и глобальный спрос на сырье.
На последнем заседании центрального банка США отметили, что инфляция по-прежнему остается ключевым фактором влияния. Это, в частности, влияет на монетарную политику и оправдывает дальнейшее повышение базовой ставки, пока не удастся взять инфляцию под контроль, пишет Reuters.
Это поддерживает доллар США, не помогающий нефти,
– сказал аналитик UBS.
Прогнозы от экспертов на 2023 год:
- Напомним, что в американском банке Morgan Stanley считают, что динамика на рынке нефти изменится во второй половине текущего года, в конце которого могут зафиксировать более высокие цены на сырье;
- В частности, нефть марки Brent, по новому прогнозу, может завершить год с ценой. на уровне 110 долларов за баррель;
- В то же время, эксперты из британского банка Barclays недавно заявили, что на фоне глобального ухудшения производственной активности может возникнуть риск снижения их текущего прогноза по стоимости нефти Brent на уровне 98 долларов за баррель на 2023 год.