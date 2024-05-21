Нефть изменила динамику на рынке из-за сигналов из США

Нефть вернулась к обесцениванию на рынке. Речь идет об обеих эталонных марках нефти. На динамику влияют ожидания относительно политики центрального банка США.

Главные факторы влияния на рынке нефти

Нефть дешевеет на рынке, поскольку инвесторы ожидают, что длительная инфляция в США и высокие процентные ставки могут подавлять потребительский и промышленный спрос. Аналитики добавляют, что сейчас перспектива снижения процентных ставок выглядит более отдаленной.

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С другой стороны, выглядит так, что рынок мало пострадал от политической неопределенности в двух топовых странах-производителях нефти. Речь идет об Иране, где в авиакатастрофе погиб президент Ибрахим Раиси, и Саудовской Аравии с тревожными новостями о здоровье короля.

Согласно данным Bloomberg, цены на нефть завершили торговую сессию на таких уровнях:

Фьючерсы на нефть марки Brent стоят 83,07 доллара за баррель (- 0,76%)

Контракты WTI торгуются по цене 78,93 доллара за баррель (- 1,09%).

Как изменилась стоимость нефти

Во вторник, 21 мая, нефть Brent зафиксировала спад на 57 центов или 0,68%. Стоимость сырья колеблется на уровне 83,14 доллара за баррель.

Параллельно нефть WTI упала в цене на 58 центов или 0,73% до 79,22 доллара за баррель. В общем обе марки нефти завершили предыдущую торговую сессию обе марки нефти подешевели менее, чем на 1% на фоне заявлений от центробанка США по уменьшению ключевой ставки.

Чиновники ожидают больше сигналов о замедлении инфляции, прежде чем они начнут рассматривать вопрос об изменении монетарной политики, согласно данным Reuters.