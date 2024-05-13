Рынок нефти сменил фокус: какие факторы вышли на первый план

На рынок нефти влияют важные факторы из США, поскольку влияние Ближнего Востока ослабевает. Сейчас эталонные бренды нефти демонстрируют схожую динамику.

Сколько стоит баррель нефти

В понедельник, 13 мая, нефть Brent потеряла в цене 7 центов или 0,1%. Фьючерсы на сырье торгуются на уровне 82,72 доллара за баррель.

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Тогда как американская нефть WTI подешевела на 5 центов до 78,21 доллара за баррель, согласно данным Reuters. Предыдущую неделю марка Brent завершила со спадом, но WTI немного выросла в цене.

Согласно данным Bloomberg, цены на нефть завершили торговую сессию на таких уровнях:

Фьючерсы на нефть марки Brent стоят 83,09 доллара за баррель (+0,36%)

Контракты WTI торгуются по цене 83,09 доллара за баррель (+0,40%).

Главные факторы влияния на рынке

Нефть продолжает обесцениваться. Напомним, что в торги в пятницу, 10 мая, обе марки нефти завершили с существенным проседанием. На рынок влияют факторы из США:

Сигналы о слабом спросе на топливо;

Представители Федеральной резервной системы США сделали заявления, которые ослабили надежды по снижению процентных ставок.

Добавляют, что рынок нефти проигнорировал фактор влияния с Ближнего Востока, вновь сфокусировав внимание на перспективах мировой экономики. Аналитики также считают, что центральный банк США и в дальнейшем будет удерживать ставку на высоком уровне. Это благоприятные условия для роста доллара США, что делает нефть дороже для покупателей с другими валютами.